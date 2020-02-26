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"الأرصاد" تصدر بيانا حول طقس الغد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:50 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الخميس، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شوائب عالقة وشبورة مائية على أغلب الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.3 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.2 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.
"الأرصاد" تصدر بيانا حول طقس الغد
"الأرصاد" تصدر بيانا حول طقس الغد
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درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر

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