"الأرصاد" تصدر بيانا حول طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الخميس، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.





وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شوائب عالقة وشبورة مائية على أغلب الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجة.



