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ارتفاع الذهب العالمي بعد خسائر قوية أمس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:15 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا.


 وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1643.93 دولار للأوقية  بحلول الساعة 06:27 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض 1.9 في المائة في الجلسة السابقة، ويوم الاثنين لامست الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات عند 1688.66 دولار.


وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1646 دولارا. وقال كايل رودا من آي.جي ماركتس "الناس قلقون من انتشار الفيروس في أنحاء العالم وأنه سيصبح وباء .. ربما أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي بدأ في الحدوث وهذا يبقي على ..‭ ‬طلب الذهب إذ أن الجميع قلقون من أن الفيروس يقود إلى انخفاض العوائد". ودعت الولايات المتحدة مواطنيها أمس إلى بدء التأهب لانتشار فيروس كورونا في البلاد مع تصاعد تفشيه في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

ومن المرجح أن تتجاوز تأثيرات التفشي الصين إذ من المتوقع أن تسجل معظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة تباطؤا كبيرا أو تتوقف عن النمو أو تنكمش في الربع الحالي وفقا لما خلصت إليه استطلاعات للرأي أجرتها رويترز. وانخفضت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي قادت فيه المخاوف بشأن الفيروس انخفاضا آخر في وول ستريت ودفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية متدنية.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ربح البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2723.15 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 932.63 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهرين أمس.

 وارتفعت الفضة 0.5 في المائة إلى 18.08 دولار للأوقية بعد أن تراجعت 4.1 في المائة في الجلسة السابقة.


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