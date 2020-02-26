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نائب رئيس البنك الزراعي يزور الأقصر لمتابعة مبادرة تمويل المشروعات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:11 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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زار الدكتور تامر جمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، محافظة الأقصر اليوم الأربعاء، لمتابعة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشتمل على العديد من الأنشطة محل اهتمام الدولة.

والتقى "جمعة" - يرافقه أمجد فارس جورجي رئيس منطقة جنوب الصعيد، وعبد الجابر أبراهيم على رئيس قطاع البنك الزراعي بالمحافظة - المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

جاء ذلك حضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، في إطار حرص قيادات البنك الزراعي المصري على تعظيم مساهمته فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية بمحافظة الأقصر بالتعاون مع الجهات المنوطة.

وتشمل مبادرة البنك، العديد من الأنشطة محل اهتمام الدولة، مثل مشروعات المرأة الريفية ورائدات الأعمال ومشروعات الشباب ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير نظم الري الحديث ودعم المستثمرين بالمنطقة الصناعية في الأقصر، جنبًا إلى جنب مع أنشطة البنك التقليدية المتعلقة بتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة والمشروع القومي للميكنة.
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الكلمات المفتاحية

مبادرة تمويل المشروعات تمويل المشروعات الفجر

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