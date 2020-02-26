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"إينرجي" توقف برامجها ثلاثة أيام حداد على الرئيس الأسبق "مبارك"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:08 م
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إينرجي
إينرجي
أحمد رمضان متولي
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نعت "سكاي برودكشن" المالكة لإذاعة راديو إينرجي  مصر، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، السيد محمد حسني مبارك، الذي توفي صباح أمس.

 

وأصدرت الإذاعة بيانا اليوم، أعلنت فيه إيقاف جميع برامجها، ثلاثة أيام، تماشيا مع حالة الحداد، في جمهورية مصر العربية.

 

توفي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وأقيمت له جنازة عسكرية، ظهر اليوم، الأربعاء من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

 

وأعلنت رئاسة الجمهورية، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد، بداية من الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.

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