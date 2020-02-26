بعد 12 عاما.. نوال الزغبي تعلن لأول مرة انفصالها عن زوجها

قامت المطربة نوال الزغبي، منذ ثلاثة أشهر، بالإعلان عن طلاقها بشكل رسمي، وذلك عقب انفصالها عن زوجها من 12 عامًا، مؤكدة أنها لم تعلن الخبر في حينها احتراما لمشاعر أبنائها.





وقالت نوال الزغبي: " أنا فعليًا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم".



وأكدت نوال الزغبي، في تصريحات تليفزيونية لها، أن أبنائها يعارضون زواجها مجددًا، موجهة حديثها لأبنتها الكبرى "تيا"، قائلة:" بحبها كتير كتير ودي قلبي وحياتي.. وبنصحها تحب حالها لأن تيا ما بتحب حالها وأتمنى تدرس منيح وتطلع على مستقبلها".



وفي وقت سابق، كان خرج إيلي ديب طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي منذ شهرين تقريبًا عن صمته مؤكدًا أنه لم يرى أولاده منذ 3 سنوات، قائلًا: " كيف يتخلى البعض عن ضميره ويحرم أولادا من والدهم، مؤكدا أنه لا يعلم عنهما شيئا منذ فترة طويلة".