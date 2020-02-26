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قرارات عاجلة من لجنة الانضباط ضد النصر والهلال والشباب

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:38 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020، العديد من القرارات الهامة ضد كلا من؛ النصر والهلال والشباب.

وأعلنت اللجنة رفض شكوى إدارة نادي النصر والتي قدمتها ضد نور الدين زكري مدرب الفريق الأول للكرة بنادي ضمك، بدعوى بصقه واعتداءه على البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر خلال المواجهة التي جمعت بينهما الفريقين، وانتهت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأوضحت لجنة الانضباط، أن قرارها برفض دعوى النصر، جاء لعدم قدرة العالمي على ثبوت مخالفة مدرب ضمك.

وعلى الجانب الآخر، قررت اللجنة إلزام نادي الهلال بدفع 25 ألف ريال عقوبة؛ لقيام جماهيره بقذف عبوات مياه أثناء مواجهة فريق الفيحاء، والتي انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري المحترفين.

كما قررت لجنة الإضباط تغريم رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، بدفع 30 ألف ريال، لنزوله أرض الملعب في المباراة الفيحاء.

وأعلنت اللجنة، إلزام نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها 55 ألف ريال سعودي، مقسمة إلى جزئين؛ دفع 45 ألف، لإلقاء جمهوره بزجاجات تجاه رئيس نادي النصر خلال المباراة التي جمعت بينهم بين الفريقين وانتهت بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي، إلى جانب تغريم الشباب 10 آلاف لحصول 6 لاعبين من الفريق على إنذارات أثناء المباراة ذاتها.

كما ألزمت اللجنة رئيس نادي الفيصلي سعد العفالق بدفع 20 ألف، لدخوله أرض ملعب مواجهة فريق الفتح، إلى جانب تغريم النادي 10 ألاف لحصول 6 لاعبين على إنذارات أثناء نفس المواجهة.

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