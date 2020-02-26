حبس 3 أشخاص لحيازتهم أدوية مسرطنه في عابدين

فتحت نيابة عابدين الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام 3 متهمين لحيازتهما 166 عبوة دواء سرطان مجهولة المصدر، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم الإجرامي.





وتبين من تحقيقات النيابة العامة: أن المتهمين ثلاثة وهما مدير وشريك بشركة مستلزمات طبية يدعى "م.ا"، و"ع.م"، مدير سابق وشريك أيضا بذات الشركة، و"ب.ب"، مدير صيدلية، حيث قاما المتهم الأول والثاني بحيازتهما لأدوية لمرضي السرطان مجهولة المصدر وترددهم الدائم علي صيدليات في منطقة باب اللوق لعرض هذه الأدوية الغير مسجلة بوزارة الصحة لبيعها على الصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعة.



