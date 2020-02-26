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حبس 3 أشخاص لحيازتهم أدوية مسرطنه في عابدين

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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فتحت نيابة عابدين الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام 3 متهمين لحيازتهما 166 عبوة دواء سرطان مجهولة المصدر، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم الإجرامي.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة: أن المتهمين ثلاثة وهما مدير وشريك بشركة مستلزمات طبية يدعى "م.ا"، و"ع.م"، مدير سابق وشريك أيضا بذات الشركة، و"ب.ب"، مدير صيدلية، حيث قاما المتهم الأول والثاني بحيازتهما لأدوية لمرضي السرطان مجهولة المصدر وترددهم الدائم علي صيدليات في منطقة باب اللوق لعرض هذه الأدوية الغير مسجلة بوزارة الصحة لبيعها على الصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كشفت التحقيقات، أن يوم الواقعة اتفق المتهم الأول والثاني على مقابلة مدير الصيدلية في منطقة باب اللوق وتم عرض 166 عبوة خاصة لمرض السرطان وهذه الأدوية هي: "إمفوكار، نیبوجین، أفاستین، ھیربكتین، ماتیرا، كرستور، ھیرستین، اكتمیرا، برجیتا، أبوداتفو، إبكلوسا، كاوبرام، لانفیس"، غير مسجلة بوزاره الصحة عليه، مقابل 100 ألف جنيه، مضيفه أن هذه الأدوية محظور تداولها داخل البلاد.
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عابدين النيابة العامة الفجر أدوية مسرطنة

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