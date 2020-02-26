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تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الأردن بنسبة 0.2%

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:25 م
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بوابة الفجر
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أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء تراجع احتياطي العملات الأجنبية في يناير 0.2 % مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2019.

وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية يناير نحو 12.141 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية عام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.
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