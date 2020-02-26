صراخ وزغاريد في وداع شهيد القوات المسلحة بالدقهلية (صور)

اتشحت مدينة طلخا في محافطة الدقهلية بالسواد حزنا على شهيد الواجب الوطني بالقوات المسلحة، المجند محمود شوقي السيد.





شارك في تشيع الجنازة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء اركان حرب اسامه فوزى السيد، ومحمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا، والعميد جهاد الشربينى مأمور مركز شرطة طلخا.



