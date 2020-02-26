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صراخ وزغاريد في وداع شهيد القوات المسلحة بالدقهلية (صور)
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:28 م
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محمد كشك
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اتشحت مدينة طلخا في محافطة الدقهلية بالسواد حزنا على شهيد الواجب الوطني بالقوات المسلحة، المجند محمود شوقي السيد.
شارك في تشيع الجنازة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء اركان حرب اسامه فوزى السيد، ومحمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا، والعميد جهاد الشربينى مأمور مركز شرطة طلخا.
وخرجت الجنازة من مسجد مسعود بمدينة طلخا، وتعالت الزغاريد والصراخ وتحولت الجنازة العسكرية والشعبية المهيبة الى تظاهرة تطالب بالقصاص من الإرهاب.
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