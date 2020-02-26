حازم إمام ينتقد غلاف الأهرام الرياضي

انتقد حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق ونادي الزمالك عنوان الغلاف لمجلة الأهرام الرياضي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.









وغرد إمام عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"عنوان الأهرام الرياضي :مش ممكن يتقال علي اللاعيبة الي كسبت سوبر أفريقي علي الترجي والسوبر المحلي علي الأهلي الكلام ده".









وأضاف :"أرجو من المؤسسة العريقة مراجعة العنوان !!".









وكان نادي الزمالك قد رفض حضور فريق الكرة إلى ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الأهلي بسبب العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.



