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تأكيدًا لـ"الفجر الرياضي".. رمضان صبحي خارج موقعة صن داونز

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تغيب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


ولم يشارك جناح الأهلي في التدريبات الجماعية ليصبح قريبًا من الغياب عن موقعة صن داونز الجنوبي إفريقي السبت المقبل.


وكان "الفجر الرياضي" قد كشف أمس صعوبة لحاق رمضان صبحي عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي لعدم اكتمال شفاءه من الإصابة.. "طالع التفاصيل هنا"


ويغيب رمضان صبحي عن المشاركة مع الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب إصابته مزق في العضلة الخلفية تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.


ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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