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مصاب بفيروس كورونا يواجه السجن في سنغافورة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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اتهمت السلطات في سنغافورة، مواطنًا صينيًا مصابًا بفيروس كورونا بتهمة تقديم معلومات زائفة عن مكان وجوده في ولاية المدينة وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إنها وجهت اتهامًا لرجل يبلغ من العمر 38 عامًا من مدينة ووهان، المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، وزوجته التي تقيم في سنغافورة بزعم تقديمها معلومات كاذبة إلى السلطات عن تحركاتها للبحث عن المفقودين.

وأضافت وزارة الصحة، أن "التحقيقات المفصلة" أثبتت تحركاتها الحقيقية ووجهت إليهم تهم "بالنظر إلى التداعيات الخطيرة المحتملة للمعلومات الكاذبة ... والمخاطر التي قد تشكلها على الصحة العامة".

تم التأكد من إصابة الزوج بالفيروس في أواخر شهر يناير، وقد تعافى منذ ذلك الحين، بينما كانت زوجته في الحجر الصحي بسبب اتصالها الوثيق به.

حازت سنغافورة على الثناء الدولي لنهجها الحثيث في التصدي للفيروس - والذي تضمن استخدام محققي الشرطة والكاميرات الأمنية للمساعدة في تعقب المشتبه بهم. أكدت الدولة الجزيرة الغنية، وهي مركز مالي إقليمي مهم ومركز نقل، 91 حالة حتى الآن.

التهم بموجب قانون الأمراض المعدية نادرة وهذه هي الحالة الأولى خلال تفشي فيروس كورونا في سنغافورة. يمكن تغريم المخالفين لأول مرة بموجب هذا القانون حتى 10،000 دولار سنغافوري (7،147 دولارًا) أو السجن لمدة ستة أشهر أو كلاهما.

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