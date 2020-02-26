تامر عبد المنعم: السيسي تابع كافة الاستعدادات قبل تشييع جنازة مبارك

قال الفنان تامر عبد المنعم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في مشهد مهيب، مشيرا إلى أن الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع لم يشارك في الجنازة العسكرية لوجوده في باكستان.





ولفت "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع كافة الاستعدادات لتشييع جنازة الرئيس الراحل قبيل تقدمه الجنازة العسكرية، وسط حضور لعدد كبير من الوزراء وكبار شخصيات الدولة وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وأطلقت المدفعية، وكانت الجنازة مشهد يليق بمصر وتاريخ الرئيس الراحل، فهي جنازة أقامتها دولة الوفاء.





ونوه، بأن الطائرة التي تحمل جثمان الرئيس الراحل لم تقلع بعد، وهناك توافد لأعداد كبيرة من المواطنين لمقابر عائلة مبارك للمشاركة في الوداع الأخير للرئيس الراحل.





وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية "التلاعب بالبورصة".





وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيان نعي مبارك، جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".





ونعت عدد من الدول العربية مبارك، الذي رحل مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم، قبل تنحيه في 11 فبراير 2011 بعد احتجاجات شعبية.





وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرا ودخل على إثرها إلى المستشفى وأودع غرفة العناية المركزة.







