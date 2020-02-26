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محافظ الفيوم يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:04 م
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ريهام على
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وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن إلى ضرورة تطبيق قانون التصالح لعددٍ من المبانى المخالفة طبقًا لقانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل برقم ١ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وحصر كافة ملفات مراكز المحافظة المطلوب تقنينها على وجه السرعة، مع توعية المواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة سبل تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى، وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ لتحصيل مستحقات الدولة.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب هشام والي عضو مجلس النواب، واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
وناقش "الأنصاري"، أهم المعوقات التى تواجه اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الملفات وتقدير قيمة التصالح والتأكد من سلامة المبنى، لتذليلها على الفور، وذلك لإنهاء الطلبات المقدمة كافة.
وأكد ضرورة البدء بفحص ملفات التصالح للحالات الموجودة بالمدن، وذلك من خلال خطة عمل محددة، على أن يتم عرض ما تم انجازه من أعمال على السيد المحافظ كل أسبوعين.
وقال: إنه لا يجوز التصالح بشأن المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة، وإنما التصالح على المباني المقامة على الأملاك الخاصة بالأفراد أنفسهم، مطالبًا المواطنين المتضررين من سعر التقنين التقدم بطلب تظلم لبحث حالتهم ودراستها بكل دقة.
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