لماذا تحول قيس سعيّد لمقر وزارة الدفاع؟

تحوّل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، إلى مقرّ وزارة الدفاع في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جمهورية، حيث التقى خلالها وزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجاموسي وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.





ووجّه رئيس الدولة تحية لهم وللضباط وضباط الصف ورجال الجيش، على مجهودهم في القضاء على عنصرين إرهابيين أمس بالتنسيق مع الوحدة المختصة للبحث في القضايا الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة.





وقد كان لهذه الزيارة وقع كبير على كافة أبناء المؤسسة العسكرية، وأوصاهم رئيس الجمهورية بمواصلة العمل بنفس الروح الوطنية العالية والعزيمة الراسخة والثابتة وتوخي اليقظة في مكافحة الإرهاب.