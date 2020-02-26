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بالتعاون مع "حواس للمصريات".. دورة تدريبية بعلوم الآثار والمتاحف في رشيد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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ينظم متحف رشيد الوطني الدورة التدريبية الثانية، بالتعاون مع مركز حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "جولة في علوم الآثار والمتاحف ٢" في الفترة من ٢٩ فبراير حتى ١٠ مارس.

ومن ناحيته، قال الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن الدورة تأتي ضمن خطة القطاع للعمل على خلق كوادر شابة مدربة على أحدث ما توصلت إليه علوم الآثار والمتاحف والإرشاد السياحي؛ حيث إنها تستهدف طلاب وخريجي كليات الآثار والإرشاد السياحي المختلفة.

وأوضح سعيد رخا مدير عام المتحف، أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن جلسة افتتاحية بحضور نخبة من علماء الآثار وأساتذة الجامعات، وعددا من المحاضرات الميدانية للمتدربين في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف بمدينة رشيد والإسكندرية والقاهرة ودمنهور، وذلك طبقا لجدول زمني.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والأثار مصر علماء الأثار

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