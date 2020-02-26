Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى: جنازة مبارك رد اعتبار للرئيس الأسبق

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، لقطات لمراسم رئاسية لخروج جمال وعلاء مبارك وحفيده، أثناء خروجهم من مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال المشيعين.

وعلق موسى قائلًا: "هي دي مصر.. بلد كبيرة قوي، لازم المصريين يفخروا ببلدهم، ما يحدث اليوم في جنازة مبارك رد اعتبار للرئيس الراحل".

وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة، وهو ما أعلنه نجله علاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية "التلاعب بالبورصة".

وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا لنعي مبارك، جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارك جنازة مبارك الفجر

أخبار تهمك

قائد نابولي ينذر برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب صن داونز يرفض مواجهة الأهلي على "ملعب الخماسية"

منذ أقل من نصف ساعة

أرسنال يبيع أوباميانج

منذ أقل من ساعة

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. هتافات وزحام المواطنين يمنع بدء جنازة مبارك (فيديو)

منذ 34 دقيقة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تصريحات من رئاسة الجمهورية بعد وفاة مبارك

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

شاهد.. آخر ظهور لمبارك قبل وفاته

تكثيف أمني في محيط مقبرة مبارك

شاهد.. لحظة وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير

الأمن يوافق على مشاركة المواطنين في جنازة مبارك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

عاجل.. هتافات وزحام المواطنين يمنع بدء جنازة مبارك (فيديو)

12:46 م

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

11:03 ص

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

10:44 ص

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status