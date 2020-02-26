أحمد موسى: جنازة مبارك رد اعتبار للرئيس الأسبق





وعلق موسى قائلًا: "هي دي مصر.. بلد كبيرة قوي، لازم المصريين يفخروا ببلدهم، ما يحدث اليوم في جنازة مبارك رد اعتبار للرئيس الراحل".



وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة، وهو ما أعلنه نجله علاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية "التلاعب بالبورصة".



وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا لنعي مبارك، جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".



أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، لقطات لمراسم رئاسية لخروج جمال وعلاء مبارك وحفيده، أثناء خروجهم من مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال المشيعين.