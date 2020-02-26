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"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:00 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان ـ تصوير عبد الحافظ حمدي
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التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، عدة لقطات لمراسم جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمسجد المشير طنطاوي. 

وسمحت قوات الأمن للمواطنين بالمشاركة في الجنازة من ناحية، فيما تستعد المدفعية لإطلاق 21 طلقة إعمالًا للتقاليد العسكرية، فيما حلقت عددا من الطائرات الهليوكوبتر فوق الجنازة.

فيما ظهر ابني الرئيس الراحل علاء وجمال مبارك يتلقيان العزاء من الحضور.

يذكر أن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أعلنت ظهر أمس الثلاثاء 25 فبراير، ونعت رئاسة الجمهورية، الراحل في بيان جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وكثف قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك، اليوم الأربعاء، بحضور رسمي رفيع المستوى للدولة المصرية.
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
"21 طلقة وطائرات هليوكوبتر".. شاهد استعدادات جنازة مبارك العسكرية (صور)
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جنازه عسكريه جنازة مبارك جثمان مبارك بوابة الفجر

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