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بعد تحويلها.. أمرا ملكيا بتعيين الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرا للهيئة العامة للترفيه

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:55 م
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الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
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أصدر خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء 26/2/2020، أمرًا ملكيًا بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة، وتعيين الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرًا للهيئة العامة للترفيه، ليكون أول وزير رياضة في المملكة.

وكان الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية في ديسمبر عام 2018، خلفًا للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السابق.

وكان خادم الحرمين الشريفيين، أصدر عدة أوامر ملكية، جاء على رأسها إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وإعفاء محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة الاستثمار، كما أصدر العاهل السعودى أمرا ملكيا بدمج وزارة الخدمة المدنية بوزارة العمل والخدمة الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
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