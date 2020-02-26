مواطن بجنازة مبارك: "الله يرحمك وينور قبرك".. حافظت على مصر

ووصل قبل قليل جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لمسجد المشير طنطاوي، لتأدية صلاة الجنازة وسط حضور عددًا من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.





وبحسب بيان رسمي، تبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بصلاة الظهر بمسجد المشير، شرقي القاهرة، بمقابر الأسرة بمصر الجديدة، وسيتم إطلاق ٢١ طلقة بالمدفعية أثناء تشيع جنازة الرئيس الراحل.





وكثف قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك، بحضور رسمي رفيع المستوى للدولة المصرية.





ونعت رئاسة الجمهورية، الراحل مبارك، في بيان جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".