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مواطن بجنازة مبارك: "عيشتنا في أمن وأمان.. ووكسة 25 رجعتنا لورا"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:36 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان - عبد الحافظ حمدي
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التقت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، بأحد المواطنين في الجنازة الشعبية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ونعى المواطن مبارك قائلًا: "عيشنا في 30 سنة أمن وأمان وجات علينا 25 يناير ورجعتنا لورا، المحولات اتسرقت، والكهربا قطعت، والشركات الأجنبية هربت من مصر، كانت السياحة أيام مبارك شغالة، ويناير وقفتها"

يذكر أن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أعلنت ظهر أمس الثلاثاء 25 فبراير، ونعت رئاسة الجمهورية، الراحل في بيان جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك، اليوم الأربعاء، بحضور رسمي رفيع المستوى للدولة المصرية. 

 
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