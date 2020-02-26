أحمد موسى يشكر السيسي على تنظيم جنازة عسكرية لـ"مبارك"





وأكد على أن ما قام به الرئيس السيسي، ابن مصر البار المخلص الحقيقي، الذي يعلم قيمة كل شخص في الوطن، بالأمس لم يكن متوقع، معقبًا: "مهما أقول مش هوفيه حقه"



وتابع، أن مصر تكرم "مبارك" في وداعه؛ لكونه قدم الكثير لمصر وهو ضابط وقائد ورئيس جمهورية، وهو احد أبناء القوات المسلحة المخلصين، مناشدًا المصريين: "كونوا فخورين بانحيازكم للرئيس السيسي، فهو رجل بجد بمعنى الكلمة، وتحمل المسئولية في ظرف صعب جدًا"، موضحًا أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس انقسمت بين عزاء لـ"مبارك" حتى ممن خرجوا عليه، وشكر وتقدير لـ"السيسي".



أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتعامل الدولة المصرية مع وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، معقبًا: "هي دي مصر اللي أنا أعرفها في عهد قيادات أبناء القوات المسلحة، محدش حقه بيضيع ولا تاريخه بيتمسح".وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك فارق كبير بين من يحمي البلد ويدافع عنها ومن يخونها، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الوطني المحترم الذي يعلم قيمة كل شخص، ولذا نظم جنازة عسكرية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.