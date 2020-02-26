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"وداعًا رجل الأمن".. مصريون يودعون مبارك على طريقتهم (فيديو)
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:19 م
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حسام زيدان - عبير أحمد - بلال احمد - شهرت أبو المك
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التقطت كاميرا بوابة "الفجر" الإلكترونية، عددًا من الصور والفيديوهات لتجمع من المواطنين بأحد شوارع مصر الجديدة، لتوديع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى مثواه الأخير.
وردد المواطنين عددًا من الهتافت التي تنعي الرئيس الراحل وتصف فترة حكمه بالمستقرة، وهتافات تعبر عن محبة الشعب المصري للراحل الذي أمضى ثلاثين عامًا في حكم البلاد.
يذكر أن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أعلنت ظهر أمس الثلاثاء 25 فبراير، ونعت رئاسة الجمهورية، الراحل في بيان جاء فيه: "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".
وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك، اليوم.
وردد المواطنين عددًا من الهتافت التي تنعي الرئيس الراحل وتصف فترة حكمه بالمستقرة، وهتافات تعبر عن محبة الشعب المصري للراحل الذي أمضى ثلاثين عامًا في حكم البلاد.
يذكر أن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أعلنت ظهر أمس الثلاثاء 25 فبراير، ونعت رئاسة الجمهورية، الراحل في بيان جاء فيه: "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".
وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك، اليوم.
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