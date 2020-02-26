"وداعًا رجل الأمن".. مصريون يودعون مبارك على طريقتهم (فيديو)

التقطت كاميرا بوابة "الفجر" الإلكترونية، عددًا من الصور والفيديوهات لتجمع من المواطنين بأحد شوارع مصر الجديدة

، لتوديع ا

لرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى مثواه الأخير.