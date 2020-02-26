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تعلمت على يده ليلى مراد ولحن لأم كلثوم.. مالا تعرفه عن داوود حسني في ذكرى ميلاده

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:14 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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يصادف اليوم ذكرى ميلاد الملحن والموسيقار داوود حسني،واسمه الحقيقي دافيد حاييم ليفي وينتمي إلى الديانة اليهودية ودرس في مدرسة "الفرير" بحي الحرنفش بالقاهرة.

وبالرغم من عدم رغبة أبيه في احتراف ابنه الموسيقى إلا أن داوود ذهب إلى القاهرة ليتعلم الموسيقى والغناء وأصر على موقفه.

لحن أكثر من 500 أغنية وتعلمت على يده الفنانة ليلى مراد ومن أبرز أغانية الشعبية"أسمر ملك روحي،جننتيني يا بت يبيضة،البحر بيضجك ليه وأنا نازلة أدلع، يا تمر حنا روايح الجنة".

وقدم عدد من الأغاني لأسماء معروفة من المطربين أبرزهم أم كلثوم في أغاني"شرف حبيب القلب بعد الغياب، يا فؤادي إيه ينوبك، روحي وروحك في امتزاج،كنت خالي".

ولحن عدد من الأوبريتات لنجوم منهم منيرة المهدية ونجيب الريحاني وفرقة نجيب عكاشة ومن هذه الأوبريتات"الليالي الملاح،أيام العز،صاحبة الملايين،أميرة الأندلس".

توفى داوود حسني عام 1937.
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الكلمات المفتاحية

لحن لام كلثوم في ذكرى ميلاده داوود حسني

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