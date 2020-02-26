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إصابة 44 حالة جديدة بفيروس كورونا في إيران

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:11 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 44 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

                          

وشهدت إيران، أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي، فيما حثت وزارة الصحة الإيرانية على البقاء في منازلهم.

 

وكانت إيران قد أكدت وفاة أول شخصين في قم، الأسبوع الماضي، وخضوع عدد من الأشخاص للحجر الصحي لكن وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء قالت، إن 320 شخصًا نقلوا إلى المستشفى.

 

ويأتي تفشي المرض في إيران في الوقت الذي يواجه فيه حكامه من رجال الدين ضغوطًا أمريكية متزايدة تضرب الاقتصاد بشدة. في عام 2018، خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى وأعادت فرض العقوبات على البلاد.


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