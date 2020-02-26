Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثور على جثة شاب داخل أتوبيس في الغردقة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:12 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
Advertisements
عثر ظهر اليوم عمال إحدى شركات الأتوبيس بمدينة الغردقة، على جثة لشاب في العقد الرابع من العمر، داخل أحد الأتوبيسات.

البداية كانت بتلقي مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة لشخص يدعى "محمد رمضان إبراهيم"، 35 عامًا، من محافظة المنوفية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

تقرير مفتش الصحة عدم الجزم بسبب الوفاة، وتم إخطار النيابة، والتحفظ على الجثة، وإخطار أسرة المتوفي بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان النيابة العامة العثور على جثة البحر الأحمر

أخبار تهمك

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي بعد فضيحة بايرن ميونيخ

منذ ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ 42 دقيقة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. لحظة وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير

منذ ساعة الا ربع

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

حاول الإنتحار قبل العثور على جثة سائق بسوهاج

لمروره بأزمة نفسية.. العثور على جثة شاب مشنوقا في الغردقة

بسبب جرعة هيروين زائدة.. العثور على جثة شاب بالغردقة

عاجل.. العثور على جثة مجهولة داخل مصرف زراعي بالفرافرة

العثور على جثة شاب مشنوقا بالغردقة

العثور على جثة مسن داخل شقة في الغردقة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

11:03 ص

شاهد.. انهيار أحد محبي مبارك في محيط مسجد المشير

10:44 ص

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

09:34 ص

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status