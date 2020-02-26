العثور على جثة شاب داخل أتوبيس في الغردقة

عثر ظهر اليوم عمال إحدى شركات الأتوبيس بمدينة الغردقة، على جثة لشاب في العقد الرابع من العمر، داخل أحد الأتوبيسات.





البداية كانت بتلقي مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة لشخص يدعى "محمد رمضان إبراهيم"، 35 عامًا، من محافظة المنوفية ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.



