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العثور على جثة شاب داخل أتوبيس في الغردقة
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:12 م
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محمد طه
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عثر ظهر اليوم عمال إحدى شركات الأتوبيس بمدينة الغردقة، على جثة لشاب في العقد الرابع من العمر، داخل أحد الأتوبيسات.
البداية كانت بتلقي مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة لشخص يدعى "محمد رمضان إبراهيم"، 35 عامًا، من محافظة المنوفية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.
تقرير مفتش الصحة عدم الجزم بسبب الوفاة، وتم إخطار النيابة، والتحفظ على الجثة، وإخطار أسرة المتوفي بالواقعة.
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