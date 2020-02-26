عاجل.. وصول نجلي مبارك لمسجد المشير طنطاوي

وصل قبل قليل، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، جمال وعلاء، إلى مسجد المشير طنطاوي، لأداء صلاة الجنازة على والدهما، وسط حراسة أمنية مشددة.





كما وصلت الطائرة التي تحمل جثمان الرئيس الأسبق إلى مقر مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك من أجل أداء الصلاة.



شهد محيط مسجد المشير طنطاوي، إجراءات أمنية مكثفة تزامنا مع وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما تم تفتيش جميع السيارات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

وتوفى صباح أمس الثلاثاء 25 فبراير، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد تعرضه لوعكة صحية ودخل على أثرها العناية المركزة.

ويعد محمد حسنى مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، إذ تولى السلطة في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل في الحكم حتى 11 فبراير 2011.





وولد مبارك في 4 مايو 1928، وتوفى عن عمر يناهز 91 عامًا.