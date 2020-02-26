طارق الشناوي يكتب: "الموعود" صرخة فى برلين جونى ديب.. عندما يخطئ النجم ويغفر له الناس!!

هل من حق السينمائى المصرى أن يعرض شريطًا ينتقد أوضاعًا داخلية خارج حدود الوطن؟.. إجابتى، قطعًا، هذا من حقه، بل من واجبه تنبيه المسؤولين، ثم إنه لم يعد هناك حد فاصل بين الداخل والخارج، و«الميديا» كثيرًا ما تتناول سلبيات، ويبقى أن الأمر برمته يخضع فى النهاية لضمير الفنان، هل ما يوثقه بغرض الإصلاح أم التشهير؟.. المخرج الشاب أحمد الغنيمى شارك داخل قسم «منتدى السينما الموسع» بفيلمه التسجيلى «الموعود»، قبل يومين تناولنا الفيلم المصرى «معظم ما يلى حقيقة» للمخرج الشاب نادر ماجد، ونستكمل اليوم التواجد المصرى مع طموح آخر لعين مخرج ترصد أيضا العشوائية، يتناول أهم ما نملكه ونتباهى به أمام العالم، وأعنى بها آثارنا التى تبهر الدنيا كلها، فهى نقطة الجذب الأولى للمحروسة، إلا أننا كثيرا ما نشارك فى الاعتداء عليها، حتى لو تم ذلك بنوايا حسنة، إلا أنها قطعا هى الطريق للجحيم.





من هو «الموعود» الذى أشار إليه العنوان؟.. إنه من يحفر فى الأرض وينزل إلى الأعماق ويعثر على قطعة أثرية لا تقدر بثمن، إنه الكنز الذى ننتظره، وأرض مصر بها آلاف من تلك القطع التاريخية، وليس فقط فى صعيدها، ولكن فى العديد من المناطق تجد كنوزًا تحت الأرض تنتظر «الموعود»، داخل منطقة الفسطاط وبجوار عمرو بن العاص تلتقط العين خرابة، إلا أنها فى واقع الأمر كنز مصرى، كيف تعاملنا معها؟ لم نعرف سوى الإهمال، استطاع الغنيمى أن يقدم هذا الحوار البسيط الموحى فى دلالته، يقدم حوارًا بين المصريين البسطاء وهم يتحدثون عن القانون وكيف نحترمه ولماذا!. موظف من وزارة الآثار منوط به حماية تلك المنطقة التى اعتبرتها الدولة أثرية وواجب عليها حمايتها، ولكنها لا تمتلك الوسيلة لتنفيذ ذلك، تقع عين الموظف البسيط على شابين يعبران تلك المنطقة باعتبارها شارعًا مهملًا، فهى لا تتمتع بأى حماية، كما أن الحارس المنوط به رعايتها أعزل إلا فقط من جهاز لاسلكى.. قبل تلك اللقطات يقدم لنا المخرج تلك الخرابة بعيون الأطفال وهم يلعبون مرددين مقولة أحمد السقا فى فيلم «الجزيرة»، والتى صارت مثلًا «من النهاردة مفيش حكومة أنا الحكومة».. أتمنى ألا يعتبرها أحد ذريعة للهجوم على تلك النوعيات من الأفلام، ونحمّلها المسؤولية عن تفشى العنف وكسر هيبة الحكومة وتعليم الصغار قواعد العنف والخروج عن القانون، وفى النهاية تصبح السينما هى المتهم الأول عن أى فساد، كالعادة، نبحث عن أحد ليشيل الليلة بدلًا من أن نواجه أنفسنا.





عين المخرج تشير فى عمق الكادر إلى اعتداءات قديمة على مشارف المنطقة، حيث نرى العمارات الشاهقة التى ارتفعت طوابقها وكأنها تُخرج للجميع لسانها.





فى الحوار بين الشابين والموظف المسؤول تناولوا بصدق وعفوية تلك الثروة التى منحها الله لمصر ولم نحافظ عليها، فهى مورد رزق يفوق البترول، فقط لو وفرنا لها الحماية اللازمة، ونجحنا فى تسويق هذا التاريخ، ولكنه قانون الإهمال الذى يسيطر وصارت له الكلمة العليا، وهكذا أطلت العين على خرابة تمتلئ بالقاذورات وتعيش فيها الكلاب الضالة، وليست أبدًا بعيدة عن النهب والسرقة لو تنبه لها أحد.





أحمد الغنيمى الكاتب والمونتير والمصور والمنتج والمخرج.. وهكذا يُقدم مشروعه الفنى متحكمًا فى كل التفاصيل، وهو مثل العديد من الشباب الواعدين يتواصلون مع أكبر المهرجانات للتواجد والتعبير، ولا أتصور أن الأبواب فى الداخل مفتوحة أمام تلك الطاقات، فجاء الحل الوحيد أمامهم من الخارج، وأن يتحملوا هم المخاطرة. الفيلم به تحدٍّ وتنبيه ويستحق الحفاوة، وأتمنى ألا نعامله مثلما فعلنا مع يوسف شاهين عام 1991 عندما عرض فى مهرجان «كان» فى قسم «أسبوعى المخرجين» فيلمه «السيمى دراما» الذى يمزج بين التوثيق والدراما «القاهرة منورة بأهلها»، ويومها وصل الأمر إلى حد المطالبة بسحب جواز سفره، بل هناك من حاول فرض قانون لمقاطعته.. طبعًا مع الزمن اكتشفنا أن أبسط أسلحة المواجهة تبدأ عندما نملك الحرية فى تناول أخطائنا، ولا يوجد داخل وخارج، ليس المطلوب أبدًا من السينمائى أن يقدم «كارت بوستال»، ولكن على الحكومة أن تبحث: كيف نحافظ على كنوزنا المعرّضة للضياع؟.





لم أسأل المخرج عن أى إجراءات رسمية اتخذها متعلقة بالحصول مسبقًا على موافقة الرقابة بالعرض، لم أسأل، ولكنى موقن أننا يجب أن نسعد بهؤلاء الشباب الذين يقدمون لنا سينما جريئة مشاغبة تضع اسم مصر على الخريطة العالمية بعد أن تقاعس الكبار عن تحقيق ذلك.





* فى بدايات المهرجان، عرض للنجم جونى ديب فيلمه خارج التسابق (ميناماتا)، وهو اسم مدينة يابانية تعرضت لمشاكل فى التلوث بسبب مادة الزئبق التى تسللت للمياه. الفيلم مأخوذ عن واقعة حقيقية ولايزال التلوث يشكل خطرًا على الصحة العامة، ولاتزال بقاياه حتى الآن تهدد البيئة والبشر. جونى ديب هو من أكثر النجوم الذين نالتهم الشائعات المتعلقة بسلوكه وحياته الشخصية، وفى المؤتمر الصحفى منح درسًا مجانيًا لنجومنا الذين أراهم يتخبطون فى أحاديثهم الصحفية والتليفزيونية، فلقد لاحظ أن العيون تترقبه فى الصالة لإحراجه، فقال: نعم لى أخطاء شخصية، ولكن سنتحدث فقط عن الفيلم. وأضاف أن الكيانات الكبرى تتدخل فى توجيه مسار حياتنا.





المعروف أن ديب كثيرًا ما تعرض للمساءلة القانونية لاعتدائه، وأحيانا انفلاته بسبب تعاطيه الخمور بكثرة، ومتهم أيضا بضرب زوجته، ولكن اتضح فى بعض الوثائق أنه هو المعتدى عليه منها، وأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس.





فى كل الأحوال، لم يتورط فى إجابات تضعه تحت نيران الانتقاد، وتغير بوصلة الاهتمام إلى الشخص وليس الفيلم، وهو درس أتمنى أن يسارع عدد من نجومنا باستيعابه، وإن كنت أشك كثيرًا فى قدرتهم على الاستيعاب!!.