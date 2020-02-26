الأهلي يحدد موعد تجديد ثنائي الفريق

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لإنهاء ملف تجديد عقود كبار الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجديد.



ونجح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، في إقناع وليد سليمان وأحمد فتحي ثنائي الفريق، بالتجديد لمدة موسم واحد، على أن يتم التجديد حسب رؤية الجهاز الفني.



من جهة أخرى يحاول مدير الكرة في الحصول على موافقة الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي، بالتجديد لمدة موسم واحد أيضًا، إلا أن الثنائي يتمسك بالتجديد لمدة موسمين.



ومن المقرر أن يتم توقيع عقود فتحي ووليد سليمان الجديدة، عقب مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، حيث ينتهي عقود الثنائي بنهاية الموسم الجاري.



ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.