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"تجهيز المدفن ونقله بطائرة".. الاستعدادات الأخيرة لتشييع جثمان "مبارك"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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ساعات قليلة تفصلنا عن مشهد تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي حتى مقابر العائلة، وسط محبيه، والوفود العربية والإقليمية رفيعة المستوى، فضلا عن حالة الانتشار الأمني ورجال المرور لتيسير الحركة المرورية أمام المقابر.

كان الرئيس حسني مبارك، توفى صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة.

على الفور، بدأت التجهيزات الخاصة في مدفن عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، استعدادً لاستقبال جثمانه، بعد الإعلان رسميًا عن وفاته عقب أزمة صحية تعرض لها، صباح أمس الثلاثاء.

انتشار أمني محيط المقابر
يشهد محيط مقابر أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، تواجد أمنيًا مكثفًا، وانتشار رجال المرور من أجل تيسير الحركة المرورية أمام المقابر في منطقة شرق القاهرة.

وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق.
استقبال الوفود الدولية
بينما يشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك.

استعدادات المقبرة
كشف رامي محمد، مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولي"، اليوم الأربعاء، "أنه يتم حاليًا تجهيز قاعة لاستقبال كبار الزوار وتلقي التعازي من قبل الزوار والمعزين، وتم فتح المقبرة ويجرى الآن استعدادها، وهناك حالة استنفار أمني بمحيط مقابر عائلة مبارك، وتم غلق بعض الطرق القريبة منها".
محبو مبارك
في إطار اللحظات الأخيرة لتشييع جثمان الرئيس الأسبق، نظم عدد من محبي مبارك، مسيرة لمحيط مسجد المشير طنطاوي، وذلك لاستقبال جثمانه، حيث حمل بعضهم صورًا له، مرددين هتافات منها: "لا إله الإ الله.. مبارك حبيب الله".

ودعا البعض لجنازة شعبية للرئيس، بحضور المواطنين، وكثف قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، التي حضرت لتشييع الجثمان.

نقل الجثمان في طائرة
في هذا الصدد، قال مراسل التليفزيون المصري، إن هناك استعدادات أخرى في مهبط للطائرات، متابعا:"سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الأمني في محيط المقابر وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية إلى المنطقة".
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