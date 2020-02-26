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الأهلي يستعيد المحلل النفسي في جهازه الفني

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أنهى المغربي شعيب شعيب المحلل النفسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فترة معايشته في نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال الساعات الماضية.

وكان المحلل النفسي عاد إلى القاهرة أمس الثلاثاء، على أن يتواجد في تدريبات الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز، بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل شعيب في وقت سابق على موافقة من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل خوض معايشة مع المحلل النفسي للنادي البافاري، للاستفادة من خبراته.

ومن المنتظر أن يستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
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