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جمال حمزة معرض للطرد من نادي الزمالك وكلمة السر طليقته

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:14 ص
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جمال حمزة
جمال حمزة
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يمر جمال حمزة لاعب الزمالك السابق بأزمة كبيرة خلال هذه الأيام، وباتت أيامه قليلة داخل جدران "قناة الزمالك"، بعدما شهدت علاقته توترا كبيرا مع رئيس الزمالك.

جمال حمزة في مأزق

ووضع جمال حمزة في مأزق كبير بعدما خرجت طليقته، بـ "فيديو"، تسب فيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد رفض الخير خوض مباراة القمة 119 أمام النادي الأهلي، الذي ذهب إلى استاد القاهرة، وحصل على النقاط الـ3، بعدم غاب أبناء ميت عقبة، في مشهد مأساوي.

مبررات جمال حمزة

وبرر جمال حمزة ما صدر بشأن الفيديو المعيب، بأنه لا علاقة لها بهذه السيدة، حيث انتهت علاقتهما ببعضهما البعض وهي الآن "طليقته"، ولا يوجد أي صلة بينهما، ولا يحق له التواصل معها أو فرض شيئ عليها.

منصور وجمال حمزة

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جمال حمزة تلقى رسالة من رئيس الزمالك، مفادها، أن اللاعب عليه توجيه اعتذار رسمي له، ولما بدر من طليقته، إما الطرد من قناة الزمالك.

طليقة جمال حمزة

وهاجمت رشا بدر طليقة جمال حمزة الزمالك ورئيسه، بعد الانسحاب الشهير من قبل الفريق أمام الأهلي، في المباراة التي كانت مؤجلة من الأسبوع الـ4 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي رفض خوضها الفارس الأبيض في أكتر من مناسبة.


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