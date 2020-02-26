أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح سيرحل لريال مدريد أو برشلونة

يعتقد أسطورة نادي مانشستر يونايتد، ​جاري نيفيل​، أن ​النجم المصري محمد صلاح​ سيرحل عن ​ليفربول​ للذهاب إلى برشلونة أو ريال مدريد.





وكان محمد صلاح عنصر مؤثر مع ليفربول منذ وصوله من روما الإيطالي وحقق أرقام وأهداف قياسية مع الريدز.





لكن جاري نيفيل يعتقد أن صلاح يريد الانتقال إلى نادي ​ريال مدريد​ أو ​برشلونة​ في الموسم المقبل.





وقال :"ليس من السهل استبدال لاعب مثل هذا. قبل 18 شهرًا ظننت أن مو صلاح سيغادر ليفربول. وأعتقد أن الأمر أكثر بساطة إلى حد ما، فالسبب في أن مشجعي ليفربول ربما لا يبدون هذا الحب لصلاح، هو فقدان التقارب والولاء".





وأضاف: "أعتقد أن هناك شعورًا بأنه يريد الذهاب واللعب في ريال مدريد، أو يتوجه إلى برشلونة، وسيقوم بهذه الخطوة الكبيرة".





واختتم نيفيل: "هذا ليس انتقادًا لمو صلاح. لقد لعبت مع ​ديفيد بيكهام​، ولعبت مع رود فان نيستلروي، ولعبت مع ​كريستيانو رونالدو​".





واختتم: " كلهم كانوا يطمحون للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وأرادوا أن يكونوا في ريال مدريد، وأرادوا أن يكونوا في الأضواء ولعب في أكبر الأندية في العالم".