تفاصيل اللقاء الروحي الذي ينظمه بطريرك أوروشاليم بالأردن

دعا البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة أوروشاليم وسائر أعمال فلسطين والأردن بطاركة الكنيسة الأرثوذكسية مساء امس على مائدة محبة، حضرها كل من بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريوس كيريوس كيرللس،و البطريرك كيريوس إيرينيوس رئيس أساقفة بيتش، متروبوليت بلغارد وكارلوفيكيو وبطريرك صربيا، ورئيس أساقفة التشيك، وراتسيلافوس، ومندوبًا عن البطريرك كيريوس دانيال بطريرك رومانيا صاحب السيادة المتروبوليت نيفون رئيس أساقفة تارجوفيست مع وفودهم الرسمية.





وفي كلمة "ثيوفلوس" رحب بهم أشد ترحيب في الأرض المقدسة أرض ميلاد ومعمودية وقيامة السيد المسيح شاكرًا حضورهم وتلبيتهم الدعوة، مؤكدًا أن هذا اللقاء الذي يجمع الأخوة معًا ما هو إلا لتعزيز الحوار والتصالح من أجل وحدة الكنيسة، كما أعرب غبطته عن فخر الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن بالقيادة الهاشمية الحكيمة وبوصايتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية.





وختم غبطته بتمنياته للأخوة البطاركة ومن يمثلهم مع وفودهم إقامة طيبة ولقاء مثمر بالصلاح والخير والمنفعة للكنيسة الأرثوذكسية.



