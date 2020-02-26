قائمة الترجي التونسي لمباراة الزمالك

أعلن نادي الترجي التونسي قائمته لمباراة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي عبر تويتر إن الفريق سيصل القاهرة بقوام 22 لاعبًا هم: بن شريفية، الجريدي، الدبشي- إيهاب المباركي، الشتي، محمد الربيع، الذوادي، خليل شمام، اليعقوبي، توجاي- فوسيني كوليبالي، محمد بن رمضان، المسكيني، بونسو، عبد الرؤوف بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، ماهر بن صغير، حمدو الهوني، واتارا، محمد بن حمودة.

ويقام لقاء الذهاب مساء الجمعة على استاد القاهرة بحضور 30 ألف متفرج، في الوقت الذي سيلتقي الفريقين مجددًا في مواجهة الإياب بتونس بعدها بأسبوع على استاد رادس.



