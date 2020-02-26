بالفيديو.. مواطنون يبكون على مبارك: "أبونا اللي مات"





توافد المواطنون منذ الصباح الباكر لمسجد المشير، رافعين لافتات وصور "مبارك".



وانهارت سيدتان من البكاء، أثناء نعيهما للرئيس الأسبق، قائلين: "مش متخيلة مصر من غير مبارك، حتى وهو تعبان كان اسمه موجود.. أجمل أيام عمري عشتها في وجوده.. أبويا اللي مات النهاردة، إحنا جايين من الفجر علشان خاطر مبارك، ده أب لينا كلنا".









فيما نعت رئاسة الجمهورية في بيان لها الفقيد، قائلة: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".





فيما قال مواطن آخر: "أنا فقدت الآمان اليوم بموت مبارك، كنت حاسس أن مصر بخير في وجوده".فيما نعت رئاسة الجمهورية في بيان لها الفقيد، قائلة: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

أعدت فضائية "النيل للأخبار"، تقريرًا يستعرض استعدادات انطلاق الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عامًا.