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شيرين عبد الوهاب عن شائعات حملها: "أول ما تحصل مش هعرف أخبي عنكم"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:12 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الشائعات الكثيرة التي تزعم حملها، التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وطالبت شيرين عبد الوهاب جمهورها بالدعاء لها، وذلك في لقاء خاص ببرنامج "mbc trending"، موضحة عن رغبتها الشديدة في الإنجاب من زوجها الفنان حسام حبيب بسبب حبها الكبير له، حيث قالت: "الناس من كتر حبها في الكابل ده نفسهم يشوفوا منه أطفال وأنا بقولكم ادعولى من قلبكم إن ربنا يرزقني بطفل من حسام لأني بحبه جدًا ونفسي أكبر عيلتي بيه ومعاه،كتر الدعاء بيغير القدر، وأنا راضية بقضاء الله أكيد ربنا ليه حكمة في تأخير الحمل لغاية دلوقتي".

وتابعت قائلة: "فى انتظار اللحظة العظيمة دي وأول ما تحصل هخليه أول حد يعلن،وأول ما أعرف مش هقدر أخبى عنكم لأكتر من يومين تلاتة".

بينما قال حسام حبيب: "السيدات دائمًا تكره السؤال المتكرر حول الحمل، وأوضح أنهم يتمنون ذلك وسيقومون بالإعلان عنه فور حدوثه".

وتحدث حسام عن تصرفات زوجته العفوية على المسرح، حيث قال إنه يتفاجئ بتصرفاتها وعفويتها مثلما يتفاجئ الجمهور، وأشار إلى أنه يحب تلك التصرفات، لاسيمها أنها تتعامل على طبيعتها سواء على المسرح أو خارجه.

ومن المرتقب أن تقوم شيرين بغناء تتر المسلسل اللبناني الذي يحمل اسم "2020"، والمسلسل بطولة نادين نسيب، وقصي الخولي ومجموعة مميزة من النجوم اللبنانيين والسوريين، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة الصّباح.
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