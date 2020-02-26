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سجن طالب وعامل 5 سنوات لحيازتهما موادا مخدرة بالشرقية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:10 ص
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية طالب جامعي وعامل بورشة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكلٍ منهما لحيازتهما موادا مخدرة.

وتعود أحداث القضية رقم 7331 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019 عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "هـ.ف.م" طالب جامعي، و"ع.م.م" عامل بورشة، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان؛ لحيازتهما 10 طُرب "حشيش" وزنها كيلو و44 جراما.

وأشارت التحريات، إلى أن حيازة المتهمين للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.
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الكلمات المفتاحية

مواد مخدرة سجن مشدد الشرقية

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