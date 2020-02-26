محافظ قنا: رفع 305 اطنان مخلفات وتراكمات قمامة في ٤ مدن بالمحافظة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن أبوتشت وقوص ونجع حمادي ونقادة قامت برفع 305 اطنان مخلفات وقمامة، في إطار تنفيذ مبادرة " قنا نظيفة " التي تم اطلاقها، لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقري والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولاستعادة المظهر الحضاري والجمالي الذي طالما تميزت به محافظة قنا.





وفي مدينة أبو تشت ذكر خالد عويس، رئيس المدينة أنه تم رفع 120 طن مخلفات وقمامة بشوارع المدينة كما تم زرع عدد 20 عامود كهرباء جهد متوسط بطريق زرابي القارة.





وفى مدينة قوص اوضح العميد خالد فوزي، رئيس المدينة، انه تم رفع 80 طن مخلفات وقمامة خلال حملات النظافة بمدينه قوص بالإضافة الى اصلاح وتركيب لمبات انارة بشوارع قرية جراجوس.





ومن جانبه ذكر احمد وزيري، رئيس المدينة، انه تم رفع 65 طن تراكمات المخلفات الصلبة بطريق نجع حمادي -الغربي بهجورة وطريق دير الأنبا بضابا وتم نقلها الى مقالب القمامة العمومية.



