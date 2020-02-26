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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.43% بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:56 ص
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.43% خاسرا 33.46 نقطة ليصل إلى مستوى 7724.69 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.81% خاسرا 61.59 نقطة ليصل إلى مستوى 7548.49 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية نحو، 46 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 30 شركة، فيما تراجعت 153 شركة.

 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.10%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.63%، ثم قطاعر المواد الأساسية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.34%.

 
وجاء سهم "طباعة وتغليف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجةبسوق الأسهم السعودية بنمو نسبته 6.09%، ثم فيبكو بنسبة 4.48%، ثم الأصيل بنسبة 3.33%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.32%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 3.25%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 3.13%. 
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