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إمام عاشور لاعب الزمالك مطلوب على جوجل بعد أنباء الاعتداء عليه

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:48 ص
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إمام عاشور
إمام عاشور
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تصدر إمام عاشور لاعب الزمالك "ترند" محرك البحث جوجل بعدما انتشرت أنباء تعرضه للاعتداء من قبل بعد المجهولين الذين حاولوا الوصول إلى منزله، ومنعهم الأمن.

حادث إمام عاشور

وأكدت مصادر مطلعة ومقربة من اللاعب، أن سيارة إمام عاشور تم قطع إطاراتها بآلة حادة، دون تكسير في الزجاج، أو إصابة بـ "جسم" السيارة الخارجي.

حالة إمام عاشور الصحية

وأضحت مصادر مطلعة، أن اللاعب بصحة جيدة، ولم يتعرض لأي اعتداء، كما سيتوجه إمام عاشور إلى القسم لتحرير محضر بالواقعة، وإثبات مدى الضرر الذي لحق بإطار سيارته.

استبعاد إمام عاشور

ويقترب إمام عاشور من الاستبعاد من منتخب مصر الأوليمبي، بعد تصريحات المدير الفني للفريق، وتأكيده على احترام قرارات لجنة الانضباط، والتي أصدرت عقوبات على اللاعب على خلفية أحداث مباراة السوبر.

تغريم إمام عاشور وإيقافه

وقررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة المصري إيقاف لاعب الزمالك إمام عاشور إلى نهاية الموسم وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وهي نفس العقوبة التي تعرض لها محمود كهربا لاعب الأهلي، بعد شغب مباراة السوبر.
 

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