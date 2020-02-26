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"الإحصاء": 16.1 مليون فدان إجمالي المساحة المنزعة خلال 2017/2018

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:41 ص
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بوابة الفجر
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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتى عام 2017/2018، حيث بلغ إجمالى المساحة المحصولية 16.1 مليون فدان عام 2017/2018 مقابل 16 مليون فدان عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.1٪.

وبلغ إجمالى المساحة المنزرعة 9.2 مليون فدان عام 2017/2018، مقابل 9.1 مليون فدان عام 2016/ 2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.6٪.

وسجلت مساحة محصـول القمح 3.2 مليون فدان عام 2017/ 2018، مقابل 2.9 مليون فدان عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 8٪، وبلغت كمية الإنتاج 8.3 مليون طن عام 2017/ 2018 مقابل 8.4 مليون طن عام 2016/2017 بانخفاض بلغ نسبته 0.9٪.

وبلغت مساحة محصول الأرز 0.9 مليون فدان عام 2017/2018 مقابل 1.3 مليون فدان عام 2016/2017 بانخـفاض بلغ نسبته 34.3٪، وبلغت كمية الإنتاج 3.1 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 5.0 مليون طن عام 2016/2017 بانخفاض بلغ نسبته 37.0٪.

وسجلت مساحة محصول الطماطم 416.0 ألف فدان عام 2017/2018 مقابل 395.6 ألـف فدان عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 5.2٪، وبلغت كمية الإنتاج 6.8 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 6.7 مليون طن عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.7٪.


بلغت مساحة محصول البطاطس 408.1 ألف فدان عام 2017/2018، مقابل 414.9 ألف فدان عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪، وبلغت كمية الإنتاج 5.0 مليون طن عام 2017/2018 مقابـل 4.8 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 2.5٪.


وبلغت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 296.5 ألف فدان عام 2017/2018، مقابل 306.9 ألف فدان عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.4٪ وبلغت كمية الإنتاج 3.1 مليون طن عام 2017/ 2018، مقابل 3.1 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.0٪.


وكانت المساحة المثمرة لمحصـول الموز 69.8 ألف فدان عام 2017/2018، مقابل 72.0 ألف فدان عام 2016/2017 بنسبة انخفاض بلغت نسبـتـها 3.2٪، وبلغت كمية الإنتاج 1.3 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 1.4 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪.


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