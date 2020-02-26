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"تلف ملفات غرفة النسخ".. خسائر حريق محكمة دمنهور
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:54 ص
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إسلام أمين
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أسفر حريق محكمة دمنهور الإبتدائية عن تلف عدد من أجهزة الحاسب الآلي ومجموعة من الملفات الورقية الخاصة بغرفة النسخ لمأمورية الاستئناف.
كانت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع، تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب بالدور الأول بمحكمة دمنهور دون حدوث إصابات بشرية، وتم منع إمتداده إلى الغرف والأماكن المجاورة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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