سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020 في مصر خلال بداية التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020 في البنوك العاملة في مصر اليوم ، وكان سعر الدولار بدأ يلتقط انفاسه مقابل الجنبه المصري بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها في البنوك خلال الفترة القلية الماضية وجاءت الأسعار في البنوك اليوم على النحو التالي:





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.51جنيه للشراء.

15.61جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.52 جنيه للشراء

15.62جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.53 جنيه للشراء

15.63جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.51جنيه للشراء

15.61 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك عودة

15.53 جنيه للشراء

15.63جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.52 جنيه للشراء

15.62 جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.5جنيه للشراء.

15.62جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.51 جنيه للشراء.

15.61جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك مصر

15.51 جنيه للشراء.

15.61جنيه للبيع .





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.51 جنيه للشراء

15.61 جنيه للبيع