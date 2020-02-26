سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020 في مصر خلال بداية التعاملات
البنك
سعر شراء الدولار
سعر بيع الدولار
سعر الدولار في البنك المركزي
15.4957
15.624
سعر الدولار في البنك الأهلي
15.53
15.61
سعر الدولار في بنك مصر
15.51
15.61
سعر الدولار في بنك الأسكندرية
15.50
15.61
سعر الدولار في بنك قناة السويس
15.50
15.60
سعر الدولار في بنك البركة
15.50
15.60
سعر الدولار في بنك بلوم
15.51
15.61
سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي
15.52
15.62
سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي
15.49
15.59
سعر الدولار في بنك مصر إيران
15.50
15.60
سعر الدولار في بنك HSBC
15.52
15.62
سعر الدولار في المصرف العربي
15.51
15.61
سعر الدولار في الكويت الوطني
15.52
15.62
سعر الدولار في بنك عودة
15.50
15.60
سعر الدولار في بنك المشرق
15.78
15.88
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
15.50
15.60
سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي
15.50
15.60
سعر الدولار في المصرف المتحد
15.51
15.61
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
15.51
15.61
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.50
15.60
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
15.50
15.6