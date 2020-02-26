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سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020 في مصر خلال بداية التعاملات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:35 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020 في البنوك العاملة في مصر اليوم ، وكان سعر الدولار بدأ يلتقط انفاسه مقابل الجنبه المصري بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها في البنوك خلال الفترة القلية الماضية وجاءت الأسعار في البنوك اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 15.51جنيه للشراء.
 15.61جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.52 جنيه للشراء
 15.62جنيه للبيع 

 
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
15.53 جنيه للشراء 
15.63جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 15.51جنيه للشراء
15.61 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.53 جنيه للشراء
 15.63جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
15.52 جنيه للشراء
15.62 جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 15.5جنيه للشراء.
15.62جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 15.51 جنيه للشراء.
 15.61جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
15.51 جنيه للشراء.
15.61جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.51 جنيه للشراء
15.61 جنيه للبيع






البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.4957

15.624

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.53

15.61

سعر الدولار في بنك مصر

15.51

15.61

سعر الدولار في بنك الأسكندرية

15.50

15.61

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.50

15.60

سعر الدولار في بنك البركة 

15.50

15.60

سعر الدولار في بنك بلوم

15.51

15.61

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.52

15.62

سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي 

15.49

15.59

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.50

15.60

سعر الدولار في بنك HSBC

15.52

15.62

سعر الدولار في المصرف العربي

15.51

15.61

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.52

15.62

سعر الدولار في بنك عودة

15.50

15.60

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.50

15.60

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.50

15.60

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.51

15.61

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.51

15.61

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.50

15.60

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.50

15.6

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