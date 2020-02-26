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السيطرة على حريق محدود بمحكمة دمنهور (صور)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:04 ص
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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تمكنت قبل قليل، قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل محكمة دمنهور الإبتدائية دون خسائر بشرية.

البداية كانت بتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بنشوب حريق محدود داخل محكمة دمنهور الإبتدائية بحي شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق.

جاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق ومعرفة سبب الحريق.
السيطرة على حريق محدود بمحكمة دمنهور (صور)
السيطرة على حريق محدود بمحكمة دمنهور (صور)
السيطرة على حريق محدود بمحكمة دمنهور (صور)
السيطرة على حريق محدود بمحكمة دمنهور (صور)
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محكمة دمنهور دمنهور الابتدائية حريق محكمة النيابة العامة الفجر

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