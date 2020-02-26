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ليبيا: الجيش يسقط طائرة مسيرة تركية في طرابلس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:02 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات
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أسقط الجيش الليبي، مساء أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة تركية جنوبي العاصمة طرابلس، حسبما المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري.

                   

وأظهر فيديو نشره اللواء أحمد المسماري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الطائرة التركية المسيرة بعد أن تم إسقاطها من جانب وحدات الجيش الليبي.

 

وقال اللواء أحمد المسماري، إن الجيش أسقط الطائرة المسيرة التركية جنوبي طرابلس بعد إقلاعها من القاعدة التركية بمعيتيقة، حيث تعتبر الغرفة هذه الأعمال من الأعمال العدائية الإرهابية التركية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة.

 

وكان الجيش الليبي، قد أعلن استعداده للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة طرابلس وقوات الجيش الليبي للخطر.

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ليبيا طرابلس طائرة تركية الجيش الليبي اسقاط طائرة مسيرة

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