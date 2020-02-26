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جاتوزو يفتح النار على مدافع نابولي بعد تعادل برشلونة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:01 ص
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بوابة الفجر
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أعرب المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي جينارو جاتوزو، عن خيبة أمله للنتيجة التي انتهت إليها المباراة واهتزاز شباك فريقه بهدف في مواجهة برشلونة الإسباني من خطأ وحيد للفريق.


وتعادل الفريقان 1-1 على ملعب نابولي أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي.


وقال جاتوزو إن أداء برشلونة لم يكن مزعجاً على الإطلاق لفريقه حتى جاء هدف التعادل 1-1 الذي سجله الفرنسي أنطوان غريزمان من خطأ وحيد ارتكبه الفريق.


وأوضح جاتوزو أن برشلونة لم يشكل أي خطورة على مرمى نابولي قبل هذا الهدف، وقال: "كان شعورنا أنه لو واصل برشلونة اللعب بنفس طريقته طيلة اليوم في وسط الملعب، فإنه لن يكسرنا ولن يهز شباكنا".


وأضاف: "ولكننا دفعنا بعد هذا ثمن الخطأ الوحيد الذي ارتكبناه، ماريو روي ارتكب هذا الخطأ واستغله غريزمان ليعاقبنا".


وأكد جاتوزو: "كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في بعض فترات المباراة وخاصة في بناء الهجمات، وكان علينا أن نحاول التغلب على الخوف، لم ننجح في تغيير نتيجة المباراة في الوقت المناسب".

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