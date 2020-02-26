تسجيل أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا

سجلت السلطات الإسبانية، صباح اليوم الأربعاء، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا المستجد، تم تسجيلها على البر الرئيسي للبلاد.

وأكدت الاختبارات التي أجرتها السلطات الصحية في إقليم كتالونيا، أن سيدة من إيطاليا عمرها 36 عاما، مقيمة في برشلونة، أصيبت بالفيروس بعد زيارتها لشمال إيطاليا مؤخرا. ووضع 25 شخصا تعاملوا معها في الحجر الصحي بالمنزل لمدة أسبوعين.

وأعلنت السلطات الصحية في بلنسية ومدريد إصابة حالتي أخريين بفيروس كورونا.

ومن جانبه قال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيا، إن جميع الحالات قدمت من الخارج، ولم يحدث إلى الآن أي انتقال داخلي للعدوى.

وأشارت حكومة جزر الكناري التابعة لإسبانيا، إلى أن فندقا في جزيرة تنريفي أغلق بعدما أكدت الاختبارات إصابة طبيب إيطالي بفيروس كورونا كان يقضي عطلة في البلاد. وأثبتت الفحوص لاحقا إصابة زوجته أيضا.

وأجرت السلطات المحلية في الساعات الأولى، اليوم الأربعاء، تشخيص إصابة إيطاليين آخرين سافرا إلى تنريفي مع الطبيب وزوجته.

ووأوضحت السلطات إن الطبيب وزوجته نُقلا إلى عنبر معزول في مستشفى، فيما ستجرى اختبارات على نزلاء الفندق الآخرين والعاملين به، وهي عملية ستستغرق عدة أيام، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.