قبل مواجهة صن داونز.. ماذا قدم رينيه فايلر محليًا وإفريقيًا مع الأهلي؟ (أرقام)

يخوض المدرب السويسري رينيه فايلر اختبارًا إفريقيًا صعبًا مع فريقه الأهلي المصري ضد ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع "فايلر" لمواصلة نتائجه الجيدة رفقة النادي الأهلي بالموسم الحالي، وتحقيق الفوز على فريق ماميلودي صن داونز، من أجل ضمان التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل لقاء الإياب بين الفريقين في جنوب إفريقيا.

وتأتي مباراة ماميلودي صن داونز بعد أيام قليلة من لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، والذي شهد أزمة كبيرة بعد انسحاب الفريق الأبيض من المباراة وعدم ذهابه إلي استاد القاهرة، ليعلن حكم المباراة فوز الأهلي اعتباريًا بنتيجة 2 / 0 وهذا قد يمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا مساء السبت.

ماذا قدم رينيه فايلر مع الأهلي قبل مواجهة صن داونز؟

- محليًا:

خاض المدرب السويسري 16 مباراة مع الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، حقق فيها الفوز جميعًا، ومنها فوزا اعتباريًا على الزمالك بنتيجة 2/0، ويتصدر الفريق ترتيب المسابقة المحلية برصيد 48 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ32 نقطة.

يفصل رينيه فايلر فوزا وحيدا في بطولة الدوري الممتاز ليعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي وصاحب الانطلاقة الأفضل في تاريخ النادي بالبطولة المحلية بتحقيقه 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 – 2005.

أما في بطولة كأس مصر خاض مباراة وحيدة ضد فريق بني سويف وفاز بنتيجة 3-1، وتأهل لدور الـ16 بالبطولة، كما خاض مباراتين في بطولة السوبر المصري، فاز الأولي على الزمالك بنتيجة 3-2، بينما خسر الثانية أمام الفريق الأبيض بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

- إفريقيًا:

خاض رينيه فايلر 8 مباريات مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة، سجل لاعبيه 13 هدفا واستقبلت شباك الفريق 4 أهداف فقط.

تخطي فريق الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني في دور الـ32 بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-0 ، 4- 0 على الترتيب.

أما في دور المجموعات لعب الفريق 6 مباريات، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة، وحصد 11 نقطة احتل بها المركز الثاني بالمجموعة، خلف النجم الساحلي المتصدر بـ 12 نقطة.

ويسعي "فايلر" لتجاوز عقبة ماميلودي صن داونز والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمنافسة على اللقب القاري الغائب عن خزينة بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013.