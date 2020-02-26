ديمبلي يتمسك بالقاء في برشلونة

ذكرت مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة، أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف برشلونة في المستقبل، ويتمسك بالبقاء داخل النادي الكتالوني، بالرغم من لعنة الإصابات التي تطارده.

وقال أحد الأصدقاء المقربين من ديمبلي لصحيفة فرانس فوتبول: "ديمبلي لا يفكر في الرحيل ويسعى للبقاء داخل برشلونة".

وتابع: "يطمح ديمبلي في النجاح مع برشلونة، فهو مازال لم يقدم كل ما لديه لبرشلونة بعد".

وواصل: "ديمبلي سيعطي نفسه فرصة أخيرة خلال الموسم المقبل، إما أن ينجح أو يقوم بمغادرة برشلونة واللعب لناد آخر".

وعاني ديمبلي من عديد الإصابات هذا الموسم مع برشلونة، كان آخرها الإصابة القوية التي تعرض لها في الفخذ، وأجبرته على إجراء جراحة ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

وإزاء ذلك تعاقدت إدارة برشلونة مع مارتن برايثوايت مهاجم فريق ليجانيس الإسباني ومنتخب الدانمارك، وفق لوائج الليجا التي تسمح لأي فريق ضم صفقة واحدة من أندية الدوري الإسباني، في حال غياب الاعبي الفريق لفترات طويلة في نفس المركز، وهو ما تحقق مع عثمان ديمبلي ولويس سواريز.

وإنضم ديمبلي لبرشلونة في صيف عام 2017 مقابل ما يناهز مبلغ 125 مليون يورو، قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.